Coronavirus Veneto, oggi 3.753 contagi: il bollettino

Foto Ipa/fotogramma

In Veneto nelle ultime 24 ore si sono registrati 3.753 nuovi casi di Coronavirus con il totale che, dall'inizio dell'epidemia, sale a 112.000. I morti nelle ultime 24 ore sono 38, come reso noto nel bollettino di oggi riferito dal presidente della Regione, Luca Zaia, nella consueta diretta Facebook. Il totale dei decessi dall'inizio dell'epidemia in Veneto sale così a 3.057.

Le persone in isolamento sono ad oggi 36.887, mentre i ricoverati nelle aree non critiche in totale sono saliti a 2.242 (+50 da ieri) e i pazienti nelle terapie intensive sono 296 (+5 da ieri). I dimessi sono saliti a 6.052 (+109 da ieri).

"C'è tensione per i ricoveri: cominciamo ad avere 300 persone in terapia intensiva ma ciò che ci preoccupa di più sono i ricoverati nelle aree non critiche: 2.242 pazienti. Questa è la vera pressione ospedaliera -ha spiegato Zaia- perché si tratta comunque di pazienti impegnativi che hanno bisogno di cure continue. E la vera differenza con la prima ondata di marzo-aprile è che oggi abbiamo anche in terapia intensiva i ricoverati per altri motivi: incidenti stradali con politraumatizzati e da infortuni sul lavoro che, durante il lockdown, non avevamo".

"Noi comunque sul fronte delle terapie intensive siamo pronti ad arrivare al totale di mille posti entro 36 ore mentre già oggi ne abbiamo allestiti più di 800", ha concluso Zaia.