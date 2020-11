Afp

In Italia, secondo gli ultimi dati forniti dalla Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche (Fnopi) basate sulle rilevazioni e sui rapporti Inail, sono oltre 28.000 gli infermieri contagiati da Sars-CoV-2, con 49 decessi a oggi. E il dato relativo ai contagi è in aumento, si legge in una nota.