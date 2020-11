Covid Italia, Pregliasco: "Non c'è più crescita esponenziale"

Afp

"I dati di oggi ci dicono che non c'è più una crescita esponenziale dei casi di Covid-19 in Italia". Lo afferma all'Adnkronos Salute il virologo dell'Università degli studi di Milano Fabrizio Pregliasco, commentando i dati nazionali diffusi dalla Protezione Civile. "Alcune regioni sono ancora in difficoltà, ma il trend sembra in calo. Occorre tenere duro: stiamo vedendo gli effetti delle misure anti-Covid".