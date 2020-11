Covid Sicilia, 1871 nuovi casi e 40 morti: il bollettino

Fotogramma

Sono 1871 i casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia secondo l'ultimo bollettino di oggi, mentre toccano quota 40 i morti. I tamponi effettuati sono stati 11470. I dati sono contenuti nel bollettino del Ministero della Salute. Gli attuali positivi sono 33581 di cui 1.532 i ricoverati con sintomi, 240 in terapia intensiva e 31.809 in isolamento domiciliare. I pazienti dimessi o guariti sono 352.