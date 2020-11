Covid, Vaia: "Segnali confortanti si stanno consolidando"

(Fotogramma)

"I numeri di oggi" dell'ultimo bollettino sul Coronavirus "ci dicono che le misure chirurgiche messe in campo, hanno cominciato a dare risultati". Lo afferma il direttore sanitario dello Spallanzani, Francesco Vaia, ospite di Sky Tg24, commentando i dati dei contagi di Covid-19 in Italia, dicendo di "non volersi iscrivere nella gara tra catastrofisti e buonisti". "Puoi torturare i numeri, ma dicono la verità. Questa settimana è iniziata con segnali confortanti e si sta concludendo con il consolidamento di questi segnali". "Vorrei rivolgere un appello ai cittadini. Continuiamo a comportarci bene, così faremo 'Natale con i tuoi' e 'Pasqua con chi vuoi''.

"Vedo anche una maggiore consapevolezza da parte dei nostri cittadini", sottolinea, aggiungendo che questa settimana si è cominciata a vedere "la luce in fondo al tunnel" anche su fronte vaccini, con le "buone notizie arrivate".