Covid Valle D'Aosta, 91 nuovi casi e 12 morti: il bollettino

Fotogramma

Sono 91 i nuovi casi di coronavirus in Valle D'Aosta e 12 i morti secondo il bollettino di oggi dalla Regione. I decessi salgono complessivamente a 271, e 2.035 contagi, -58 rispetto a ieri, di cui 144 ricoverati, 12 in terapia intensiva, e 1.879 in isolamento domicilio. Da inizio emergenza ad oggi i positivi totali sono 5.677(+91), i guariti 3.371 (+137), i tamponi fino ad oggi effettuati 52.636 (+ 700).