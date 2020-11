Toscana zona rossa, Giani: "Regione può tornare arancione in 15 giorni"

Adnkronos

"La situazione dei dati mi porta a dire che in una quindicina di giorni la Toscana può riallinearsi a zona arancione. Quindi spero che tutta la Toscana possa tornare in quella zona e non solo le province di Siena e Grosseto. Non faccio nessuna forzatura, ma i dati ci dicono che possiamo arrivare a un alleggerimento delle misure". Lo ha detto ai microfoni di Italia 7 il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, territorio attualmente in zona rossa.

"Sulla pandemia - ha aggiunto Giani - avremo una situazione di tranquillità se arriva il vaccino o l'anticorpo monoclonale, ma ciò all'inizio riguarderà solo le persone più a rischio. quindi dovremmo convivere con il Covid fino all'estate e solo dopo potremmo tornare alla Firenze e alla Toscana che conosciamo".