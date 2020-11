Zona rossa, Zampa: "Meno restrizioni? Altri 10 giorni per capire"

Fotogramma

Il governo farà il possibile per alleggerire le restrizioni delle attuali zone rosse, ma servono altri 10 giorni per capire, finché i numeri non saranno più chiari. Parola di Sandra Zampa, sottosegretario del ministero della Salute, ospite di 'Sky Tg24', rispondendo a una domanda sulle previsioni per il prossimo Natale. "Abbiamo bisogno ancora di 10 giorni per capire, stiamo andando nella direzione giusta, ma non siamo al traguardo per dire se abbiamo ottenuto una riduzione. Finché i numeri non saranno chiari non possiamo fare previsioni. Se i dati lo permetteranno, si farà tutto quello che è possibile per alleggerire le restrizioni. Con un'avvertenza: un controllo fermissimo perché non possiamo immaginare la ripresa dei focolai e dei contagi", ha detto.

E sul braccio di ferro con le regioni per la revisione dei parametri, Zampa è netta: "Qui non c'è da cedere niente, occorre provare se esiste una possibile risposta scientifica che tenga conto delle obiezioni delle Regioni. Se oggi i presidenti, che contestato i 21 criteri condivisi con loro in una cabina di regia e attivi da mesi, porteranno queste prove di efficacia sarà l'Iss, con il presidente Brusaferro, a verificare. Se ci sarà l'efficacia sicuramente potranno essere accolte le obiezioni delle Regioni".