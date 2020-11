Bassetti: "Parole Crisanti su vaccino covid gravissime"

(Fotogramma)

"Le affermazioni del professor Crisanti sul vaccino anti-Covid sono gravissime. Se le avessimo fatte io e Zangrillo...". Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova, su Facebook si esprime così sulle dichiarazioni rese ieri dal professor Andrea Crisanti, che che a gennaio non si sottoporrebbe alla vaccinazione covid in assenza di dati.

"Insinuare dubbi sulla scientificità dei vaccini è anacronistico e fuorviante per la gente. Credo che la comunità scientifica tutta insieme dovrebbe prendere le distanze da ciò che è stato detto. Questo è il suo pensiero e si deve assumere tutte le responsabilità in un momento del genere dove il Paese ha bisogno di essere unito", scrive Bassetti.

"Se avessimo detto una cosa del genere io o il collega Alberto Zangrillo che cosa sarebbe successo?", chiede l'esperto. "Io mi vaccinerei già oggi - assicura - Mi sono sempre vaccinato in vita mia. Lo faranno i miei collaboratori, che non vedono l'ora. Crisanti è un bravissimo microbiologo, ma non è sul campo e si vede, noi che rischiamo ogni giorno attendiamo il vaccino e ne siamo felici".

"Anche il Governo dovrebbe prendere le distanze da quanto detto - incalza Bassetti - Solo uniti sulla comunicazione sui vaccini potremo vincere la guerra contro questo terribile virus".