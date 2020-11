Coronavirus Italia, aumenta la letalità

(Fotogramma)

Aumenta la letalità per Covid-19 in Italia. Nella settimana 11-17 novembre, a livello nazionale, si registra un dato relativo ai decessi dei pazienti con coronavirus del 4,27 per 1.000, in aumento rispetto alla scorsa settimana, in cui si attestava a 3,98 x 1.000.

E il maggior numero di morti, sempre nell'ultima settimana esaminata, si registra nella Provincia autonoma di Trento con 13,66 pazienti x 1.000. E' quanto emerge dalla 29.esima puntata dell'Instant Report Covid-19 dell'Alta scuola di economia e management dei sistemi sanitari (Altems) dell'Università Cattolica.

Il report ricorda inoltre come il valore massimo raggiunto nel nostro Paese, dall'inizio dell'emergenza Covid, sia stato pari 61,80 x 1.000, registrato nei 7 giorni tra il 18 e il 24 marzo 2020.