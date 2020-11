Covid, Galli: "Azitromicina? Nessuna prova su efficacia"

Fotogramma

Monito del professor Massimo Galli sull'uso dell'azitromicina nella lotta al coronavirus. Il messaggio del direttore di malattie infettive del Sacco di Milano arriva su Twitter, in un breve 'cinguettio': "Ricevo - scrive lo scienziato - continue richieste sull'uso dell'azitromicina nelle persone con Covid 19. Devo ribadire che non vi è alcuna prova sulla sua efficacia, mentre l'impiego improprio o non necessario di una terapia antibiotica può causare danni".