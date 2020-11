Covid, Rt Italia scende a 1.18

(Fotogramma)

Scende "a 1.18 il valore dell'Rt a livello nazionale". Lo evidenzia la bozza del report di monitoraggio settimanale dell'Istituto superiore di sanità (Iss)-ministero della Salute, di cui l'Adnkronos Salute è in possesso. "Si riscontrano valori medi di Rt tra 1 e 1.25 nella maggior parte delle Regioni e province autonome - precisa il report - da questa settimana in alcune Regioni il valore di Rt stimato è inferiore a 1". Nel dettaglio, l'indice Rt è inferiore a 1 in Lazio, Liguria, Lombardia, Molise e Sardegna.

"Si osserva una riduzione nella trasmissibilità" di Covid-19 "rispetto alla settimana precedente, suggerendo un iniziale effetto delle misure di mitigazione introdotte a livello nazionale e regionale dal 14 ottobre. Tuttavia, poiché la trasmissibilità in gran parte del territorio è ancora con un indice Rt sopra 1 e comporta un aumento dei nuovi casi, questo andamento non deve portare ad un rilassamento delle misure o ad un abbassamento dell’attenzione nei comportamenti", si legge ancora nella bozza del report di monitoraggio.

"Sono 18 le Regioni che al 17 novembre avevano superato almeno una soglia critica in area medica o terapia intensiva. Nel caso si mantenga l’attuale trasmissibilità, quasi tutte le Regioni e province autonome hanno una probabilità maggiore del 50% di superare almeno una di queste soglie entro il prossimo mese", evidenzia la bozza del documento.