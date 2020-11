Covid Lazio, Zingaretti: "Rt 0,82 grazie a rispetto regole, non molliamo"

(Afp)

"Il Lazio ha un Rt a 0,82. Il rigore e lo sforzo che abbiamo messo tutti nell'introdurre e rispettare le regole di contenimento sta dando dei risultati. Le regole che ci siamo dati funzionano grazie allo sforzo della nostra comunità che voglio ringraziare per l'impegno di queste settimane, in particolare di nuovo a tutto il personale della sanità. In tutto il mondo il contagio divampa nelle grandi metropoli". Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

"Aver raggiunto insieme questi risultati nella Regione di Roma, la più grande metropoli italiana, è importante - sottolinea il governatore - Il livello di contagio rimane alto, ma il miglioramento c'è. Questo è positivo per la sicurezza delle persone e per la nostra economia".

"Ora non molliamo - esorta Zingaretti - Bisogna continuare ad abbassare la curva, deve diminuire il contagio, i ricoveri e i decessi. Continuiamo a combattere perché questo è il modo di uscire da questa fase, salvare vite umane e tornare a vivere. Il nemico è il virus non le regole e i comportamenti individuali per fermarlo".