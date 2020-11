Covid, Lopalco: "Io farei subito vaccino"

(Foto Fotogramma)

"Attenzione alla comunicazione" sul vaccino anti-Covid, "io mi sono persino offerto per far parte della sperimentazione. Quindi è fuori discussione il fatto che non mi farò il vaccino". Lo afferma Pierluigi Lopalco, epidemiologo e assessore alla Sanità della Puglia, ospite di 'L'aria che tira' su La7, commentando le dichiarazione del virologo Andrea Crisanti che invece si è detto scettico sui vaccini anti-Covid e ha sottolineato che non si farà il vaccino.