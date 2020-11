Feltri: "Riaprire tutto a Natale? Allora Dpcm è cretinata!''

(di Alisa Toaff)

Riaprire tutto a Natale? ''Personalmente lo trovo assurdo. Non è che il Governo ha chiuso per fare un dispetto ai commercianti o a tutto il terziario ma lo ha fatto per proteggere la popolazione da un virus che sta facendo dei disastri. E siccome arriva il Natale ora dobbiamo spendere e quindi torniamo ad aprire tutto? Allora vuol dire che quello in vigore è un provvedimento cretino! Trovo tutto abbastanza paradossale''. Così Vittorio Feltri all'Adnkronos sulle misure che il Governo in queste ore sta decidendo di adottare per il Natale, tra cui la riapertura dei bar e ristoranti fino alle 20.

''Devo ammettere che non ci sto più capendo niente -sottolinea- arrivano disposizioni ogni 10 minuti che confondo con quelle precedenti. A me del Natale non me ne frega un ca..., io non abbraccio nessuno perché mi dà fastidio il contatto fisico con le altre persone a meno che si tratti di belle signore che mi piacciono -scherza Feltri- Io anche con i miei figli non sono mai stato sdolcinato, niente bacetti, niente di niente. Poi dello shopping non me ne fot... nulla! Ho già tutto anche il superfluo quindi la problematica non mi sfiora''.

''L'unica cosa che mi dà fastidio -ammette Feltri- è la chiusura totale dei ristoranti perché un paio di volta a settimana ci andavo volentieri. Ora per bere un caffè devo stare fuori dal bar, me lo portano in un bicchierino di cartone, pazienza! Anche questo si sopporta. Il problema non è questo, il problema è che arrivi presto un vaccino che risolva le cose una volta per tutte!". E sulle misure per tutelare gli anziani Feltri infastidito commenta: ''Io non capisco perché mettere gli anziani in una situazione diversa dal resto della popolazione -dice- non è l’età che fa l’individuo ma è l’individuo che eventualmente ha un’età. Ho visto tanti 90enni guarire dal Covid, queste sono discriminazioni che hanno anche un sapore di razzismo. Gli anziani facciano gli anziani -sottolinea- non sono mica cretini! Se uno è anziano non può che essere contento perché l’unico modo per vivere a lungo è invecchiare''.