"Rt sopra 1, misure non vanno allentate"

"L'epidemia in Italia si mantiene a livelli critici sia perché l'incidenza di nuove diagnosi resta molto elevata e ancora in aumento, sia per gravità con un significativo impatto sui servizi assistenziali". Sono le conclusioni della Cabina di regia sulla base dell'analisi dei dati del monitoraggio regionale.

"Poiché la trasmissibilità in gran parte del territorio è ancora con un Rt>1 e comporta un aumento dei nuovi casi, questo andamento non deve portare ad un rilassamento delle misure o ad un abbassamento dell'attenzione nei comportamenti", evidenzia la cabina di regia.