Covid Basilicata, 279 nuovi casi e 6 morti: il bollettino

(Fotogramma)

Sono 279 i nuovi contagi da coronavirus in Basilicata secondo i dati diffusi nel bollettino di oggi. Da ieri sono stati registrati altri 6 morti. Nella ultime 24 ore sono guarite 27 persone.

Con questo aggiornamento i lucani attualmente positivi sono 4.995 e di questi 4.814 si trovano in isolamento domiciliare. Sono 181 le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane: a Potenza 39 pazienti sono ricoverati nel reparto di Malattie infettive, 13 in terapia intensiva, 26 in pneumologia e 18 in medicina d’urgenza dell’ospedale San Carlo; a Matera 61 persone si trovano nel reparto di malattie infettive, 11 in terapia intensiva e 13 in pneumologia dell’ospedale ‘Madonna delle Grazie’.

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 137.987 tamponi, di cui 130.704 risultati negativi.