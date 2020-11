Covid Calabria, 425 contagi e altri 4 morti: il bollettino

(Fotogramma)

In Calabria si contano oggi 425 nuovi contagi da coronavirus su 340.557 tamponi eseguiti e 4 morti. Sono i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute, che fanno registrare anche un incremento di 11 ricoveri e una leggera flessione di presenze in terapia intensiva (45, uno meno di ieri).

I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 195, Catanzaro 38, Crotone 1, Vibo Valentia 33, Reggio Calabria 158. Altra Regione o stato estero 0. Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 147. Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile.