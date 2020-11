(Fotogramma)

In Veneto si registrano 3.570 nuovi contagi da coronavirus rispetto a ieri. Lo ha riferito il presidente della Regione Luca Zaia in conferenza stampa. Il bollettino registra inoltre 67 nuovi decessi, per un totale di 3.190. Negli ospedali sono ricoverate oltre 2.600 persone, di cui 300 in terapia intensiva.