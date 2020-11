Crotone, il video del salvataggio con l'elicottero

Un elicottero della Guardia di Finanza è riuscito a trarre in salvo un uomo che a causa del nubifragio abbattutosi su Crotone era rimasto bloccato nella sua auto mentre percorreva la strada statale 106. La 106, infatti, è stata fortemente interessata dal maltempo. La carreggiata ha subìto dei restringimenti al km 254 all’altezza di Crotone per via del materiale scivolato sull’asfalto da un costone, mentre il tratto della 106 compreso fra Strongoli e Cirò Marina è chiuso al traffico perché mancano le condizioni di sicurezza.