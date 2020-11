Anm, strada in salita per la nuova giunta

Fotogramma

Il comitato direttivo centrale dell'Associazione nazionale magistrati, che è tornato a riunirsi questa mattina per eleggere il presidente e la giunta, si è spaccato sulle linee programmatiche, frutto del lavoro di un tavolo formato ieri dai rappresentanti di tutti i gruppi, tranne Articolo 101, con l'obiettivo di arrivare a posizioni condivise per potere esprimere una giunta il più rappresentativa possibile. Il documento è stato infatti approvato con 18 voti, quelli di Area e Unicost, mentre sono state altrettante le astensioni, di Magistratura Indipendente, Autonomia&Indipendenza e Articolo 101 .

A questo punto sembra sempre più in salita la strada per la formazione della nuova giunta, e soprattutto sembra allontanarsi l'ipotesi che la giunta possa essere unitaria. I lavori sono ora sospesi e riprenderanno nel pomeriggio. Finora è stato il solo gruppo di Articolo 101 a proporre Andrea Reale come suo candidato alla presidenza.

Al primo punto del documento viene sottolineata, in riferimento ai fatti del caso Palamara, la "centralità della questione morale" che "impone a tutta la magistratura associata di interrogarsi sulle proprie responsabilità, impegnando l’associazione in un’incisiva azione volta al rafforzamento della tensione etica nei comportamenti di tutti i magistrati". Poi si richiama la "piena legittimazione" di tutti i gruppi "a partecipare al lavoro dell’associazione e agli stessi deve riconoscersi pari dignità" e l'impegno "all’avvio di una costituente per il rilancio dell’azione dell’Anm su rinnovate e condivise basi etiche e statutarie, con il contributo paritario delle diverse sensibilità culturali presenti in magistratura".

Sul piano delle proposte, viene poi assicurato l'impegno su due temi in particolare: il sistema elettorale del Csm, sul quale sarà costituita una apposita commissione, che sarà creata anche "per la rilevazione delle criticità che l’attuale sistema normativo, sia primario che secondario, determina nel conferimento degli incarichi direttivi". Si ribadisce "il carattere non politico" dell'Anm ma il documento "riconosce e riafferma la legittimazione degli organi assembleari ed esecutivi a intervenire, nel dibattito pubblico, sui temi della giustizia e della giurisdizione, in conformità agli obiettivi statutari"

Deve poi essere riservata, si legge nei punti programmatici, "particolare attenzione alla materia sindacale, al miglioramento delle condizioni di lavoro, tema reso ancor più urgente dall’emergenza pandemica". In particolare si fa riferimento "al delicato tema dell'edilizia giudiziaria", alla "tutela dello status dei magistrati, soprattutto per quanto riguarda le fasce più giovani". Si auspica "l'individuazione del lavoro sostenibile per ciascun magistrato" con lo scopo di "garantire un sereno esercizio dell’attività giurisdizionale e lo stesso esercizio indipendente della funzione". Infine l'impegno a relazionarsi con la società civile, soprattutto con le scuole, per promuovere la cultura della legalità, al confronto con l'avvocatura e con il personale amministrativo e la ferma contrarietà all'ipotesi di separazione delle carriere.