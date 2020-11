Covid Italia, 28.337 contagi e altri 562 morti

(Fotogramma)

Sono 28.337 i nuovi contagi da coronavirus in Italia resi noti oggi secondo il bollettino. Da ieri sono stati registrati altri 562 morti che portano il totale a 49.823 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 188.747 tamponi. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 3.801, con un incremento di 43 unità. I guariti in totale sono 553.098 guariti (+13.574 da ieri).

Covid Piemonte: il bollettino di oggi

Covid Campania: il bollettino di oggi

Covid Lombardia: il bollettino di oggi

Covid Lazio: il bollettino di oggi

Covid Sicilia: il bollettino di oggi