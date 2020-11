Covid Piemonte, 2.641 contagi e 69 morti: il bollettino

(Fotogramma)

Sono 2.641 i nuovi contagi da coronavirus in Piemonte resi noti oggi secondo il bollettino. Da ieri sono stati registrati altri 69 morti che portano il totale a 5.565 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia.

I ricoverati in terapia intensiva sono 398 (+8 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 5.132 (-18 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 71.482. I tamponi diagnostici finora processati sono 1.418.692 (+13.605 rispetto a ieri), di cui 748.560 risultati negativi.