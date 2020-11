Covid Sardegna, 404 nuovi contagi e 10 morti: il bollettino

(Fotogramma)

Sono 404 i nuovi contagi da coronavirus in Sardegna resi noti oggi secondo il bollettino. Da ieri sono stati registrati altri 10 morti.

Sono 18.493 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza.

In totale sono stati eseguiti 347.631 tamponi con un incremento di 3.932 test. Sono invece 503 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (uno in meno rispetto al dato di ieri), mentre è stabile a 70 il numero dei pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 11.610. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 5.856 (+129) pazienti guariti, più altri 65 guariti clinicamente.