Selvaggia Lucarelli applaude Roberto Burioni: "Serio e prezioso"

(Fotogramma)

Alla fine, Selvaggia Lucarelli 'applaude' Roberto Burioni. La giornalista, con un tweet, elogia pubblicamente il virologo, tornato da un paio di settimane stabilmente nel salotto di Fabio Fazio a Che tempo che fa per offrire informazioni sull'emergenza coronavirus. "E comunque alla fine Roberto Burioni che ho pure criticato all’inizio della pandemia per i primi approcci alla comunicazione sul Covid si è rivelato tra gli esperti più seri, meno inflazionati, più preziosi", scrive Lucarelli in un tweet.

Burioni, presenza fissa nella scorsa stagione televisiva a Che tempo che fa, da maggio aveva sostanzialmente interrotto la propria partecipazione alla trasmissione di Fazio, entrando in un silenzio stampa tv interrotto solo alla prima puntata della nuova stagione. Dalla scorsa settimana, il virologo è tornato ad apparire nel programma della domenica sera offrendo lezioni relative al coronavirus. Prima una sessione dedicata al funzionamento dei vaccini, poi una dettagliata panoramica dei test disponibili.