Vaccino Covid Moderna, ecco il prezzo di ogni dose

(Immagine di repertorio - Afp)

Il vaccino anti-covid realizzato da Moderna costerà tra 25 e 37 dollari a dose. Lo scrive la Welt am Sonntag nell'ambito dell'intervista a Stephan Bancel, amministratore delegato della compagnia. Il prezzo oscilla in base alla dimensione dell'ordine. "E' un prezzo equo se si considera il costo per il sistema sanitario quando qualcuno si ammala gravemente per il Covid 19. Non siamo interessati a massimizzare il profitto", dice Bancel.

Con l'Unione Europea "non è ancora stato firmato niente, ma siamo sul punto di concludere con la Commissione. Vogliamo rifornire l'Europa e stiamo tenendo colloqui costruttivi", aggiunge, affermando che "è questione di giorni" per arrivare a siglare l'accordo.

La Pfizer, negli Stati Uniti, ha già presentato richiesta alla Fda per l'approvazione del vaccino realizzato con la Biontech. "Sono felice per Biontech. Il nostro obiettivo non è mai stato quello di tagliare per primi la linea del traguardo, ma quello di portare sul mercato un vaccino valido. Abbiamo bisogno di molti vaccini validi per superare questa pandemia".