Bassetti piange ricordando la mamma: "Sarà un Natale senza di lei" - Video

Matteo Bassetti si commuove e piange a Domenica In, ricordando la mamma scomparsa pochi giorni fa. "Professore che Natale sarà per lei? Dal punto di vista personale intendo", le chiede in diretta Mara Venier. E l’infettivologo risponde: “Sarà un Natale senza la mamma” (GUARDA). "Mi ha fatto commuovere", ha detto dopo qualche secondo di silenzio rivolgendosi alla conduttrice, che ha cercato di consolarlo: “Con tutte le vecchiette che ha curato, ora avrà tantissime mamme che le staranno vicino”.

Più tardi, attraverso i social, Bassetti ha ringraziato Mara Venier "per aver voluto ricordare oggi a Domenica In la mia grande mamma. Non sono riuscito a trattenere l’emozione e ho pianto. Penso in questo momento al nostro grande Presidente Sandro Pertini, mio conterraneo, che diceva: “Non bisogna aver paura di piangere. Non bisogna frenare le lacrime quando vogliono uscire. Un uomo deve saper piangere”. Le mie lacrime sono per tutte le mamme che non sono più con noi ma che continuano ad amarci e a vegliare su di noi. Grazie mamme per tutto l’amore che date. Senza di voi la nostra vita è più difficile e triste".

Bassetti si commuove: "Natale senza la mamma"