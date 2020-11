Bolzano, muore bimbo schiacciato da un mobile di casa

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Un bambino di 2 anni è morto nella tarda mattinata di oggi, schiacciato da un mobile della cucina. Per lui, sfuggito un istante all'attenzione dei genitori, entrambi in casa, sono stati inutili anche i disperati tentativi di soccorso dei sanitari arrivati con l'eliambulanza. E' successo in via Marconi, a Salorno, in provincia di Bolzano. Secondo una prima ricostruzione, fatta dai carabinieri di Egna e Salorno sul posto, il bimbo, che avrebbe compiuto 3 anni a gennaio, avrebbe aperto il mobile o forse si sarebbe arrampicato sbilanciandosi e e cadendo sotto il peso della struttura. Inutili i soccorsi. Il pubblico ministero Morandelli, informato, non ha disposto al momento l'autopsia sul bimbo, portato nella camera mortuaria di Salorno. Al momento non è stata iscritta alcuna ipotesi di reato, mentre saranno ascoltati nelle prossime ore i genitori, i primi a chiamare i soccorsi, ancora sotto choc.