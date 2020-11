Covid Campania, 2.158 contagi e 39 morti: il bollettino

Sono 2.158 i nuovi contagi da coronavirus in Campania secondo i dati diffusi nel bollettino di oggi secondo il ministero della Salute. Vengono segnalati altri 39 morti che portano il totale a 1.309 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia nella regione.

Dei 2.158 nuovi positivi, 227 risultano essere sintomatici e 1.931 asintomatici. Il totale dei positivi in Campania dall'inizio dell'emergenza sale a 138.431, mentre sono 1.447.867 i tamponi complessivamente esaminati. Nel bollettino odierno della Regione vengono inseriti 39 nuovi decessi, ma una nota spiega che si tratta di persone decedute tra il 14 e il 22 novembre. Sono 2.091 i nuovi guariti: il totale dei guariti è 33.613.

Resta stabile il dato dei posti letto di terapia intensiva occupati da pazienti Covid: sono 201 (stesso dato di ieri) su 656 posti letto di terapia intensiva complessivamente disponibili su base regionale per pazienti Covid e non Covid. Sono 2.331 i posti letto di degenza occupati, 113 in più rispetto a ieri, su un totale di 3.160 posti letto di degenza presenti su base regionale tra posti letto Covid e offerta privata.