Milano, morta la 92enne accoltellata dal genero

(Fotogramma)

E' morta l'anziana di 92 anni che ieri mattina è stata accoltellata dal genero a Milano, assieme alla figlia di 62 anni, in un appartamento di via Lambruschini. La donna era stata ricoverata all'Ospedale San Carlo, poiché aveva ricevuto oltre 20 coltellate al torace e all'addome, ma per lei non c'è stato nulla da fare. Restano invece stabili le condizioni della figlia, ricoverata al Niguarda, per diverse coltellate ricevute al busto, alcune delle quali profonde.