In piedi su auto per salutare mamma in ospedale, la foto virale

(Fotogramma)

Per ore in piedi sul tetto della propria auto nella speranza, dalla strada, di poter vedere e salutare la mamma, ricoverata per covid. E' accaduto davanti all'ospedale Valduce a Como. L'immagine della ragazza in uno scatto condiviso sui social da un residente, Salvatore Amura.

"Abito di fronte l’ospedale Valduce a Como, i primi piani sono occupati dai reparti COVID, da Marzo medici e infermieri si muovono freneticamente notte e giorno bardati e incessanti curano, portano conforto e cercano di fare tutto il possibile per salvare le persone" scrive su Facebook.

"Capita spesso - racconta Amura - vedere familiari e amici che cercano di salutare i propri parenti, fargli sentire una vicinanza, la presenza degli affetti. Dalla strada anche per ore senza successo. Nello foto che ho scattato a tardo pomeriggio una ragazza che da stamattina provava a salutare la sua Mamma. Si disperava perché non riusciva a vederla ma senza demordere. Qui sopra il tetto della sua auto che prova ancora a farsi riconoscere. Speriamo che tutto questo finisca presto".