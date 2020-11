La coach Ermakova apre la staffetta social, 'donne raccontate la vostra unicità'

La psicologa e coach russa Angelina Ermakova, alla vigilia della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, apre la staffetta social: "Raccontate la vostra unicità'. Una campagna vera e propria attraverso la quale ogni donna può portare alla luce e condividere sui social il proprio talento in un video in modo che questa manifestazione di consapevolezza possa diventare corale e contagiosa. Sarà poi Angelina Ermakova a raccogliere tutti questi contributi nel progetto 'Donna Straordinaria', il primo seme di un percorso tutto al femminile.

Coach professionista, da anni residente in Italia, Ermakova ha maturato la sua esperienza nel mondo femminile tra volti e storie di donne che spesso faticano a cogliere il senso delle loro molteplici potenzialità e uscire fuori dalle logiche temporali che hanno tracciato schemi, consuetudini, differenze tra i sessi. E quale migliore occasione che la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne per lanciare una campagna solidale di sensibilizzazione con video messaggi di donne che hanno raggiunto, o stanno raggiungendo i loro traguardi?

Già in tante hanno detto sì. E' il caso, per esempio, della modella e conduttrice televisiva Georgia Viero, fiera della sua seconda laurea discussa proprio in questi giorni e dedicata al calcio e al giornalista Aldo Biscardi, che ha affiancato nel celebre processo in tv. Ma non sarà solo un progetto che si snoderà sul web tra video e messaggi social. Il progetto 'Donna straordinaria' diventerà anche il corpo di una serie di seminari e lezioni, naturalmente sulle piattaforme digitali per rispettare il distanziamento di sicurezza. Un percorso alla scoperta di ciò che rende ogni donna capace di apprendere le tecniche per imparare a gestire al meglio la propria vita ed anche le relazioni con il sesso maschile, sia in termini professionali, amichevoli o sentimentali (www.angelinaermakova.com).