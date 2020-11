Coronavirus, Cei: "Celebrare messa in sicurezza è possibile"

(Adnkronos)

Le chiese, in tempo di pandemia, si sono rivelate luoghi sicuri nei quali celebrare la messa col popolo nel rispetto delle norme. Lo registra il Consiglio episcopale permanente della Cei in un messaggio alle comunità cristiane in tempo di pandemia.

"Anche le liturgie e gli incontri comunitari sono soggetti a una cura particolare e alla prudenza. Questo, però, non deve scoraggiarci: in questi mesi è apparso chiaro come sia possibile celebrare nelle comunità in condizioni di sicurezza, nella piena osservanza delle norme. Le ristrettezze - osserva la Cei - possono divenire un’opportunità per accrescere e qualificare i momenti di preghiera nella Chiesa domestica; per riscoprire la bellezza e la profondità dei legami di sangue trasfigurati in legami spirituali". La Cei chiede poi di "favorire alcune forme di raccoglimento, preparando anche strumenti che aiutino a pregare in casa".