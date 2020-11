Covid Campania, 1.764 nuovi casi: il bollettino

Fotogramma

Sono 1.764 i nuovi casi di Coronavirus in Campania, secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri si sono registrati altri 4 morti. Ancora in calo la percentuale dei tamponi positivi sul totale dei 13.744 tamponi analizzati: 12,8%. Dei 1.764 nuovi positivi, 327 sono sintomatici e 1.437 sono asintomatici. Il totale dei positivi in Campania dall'inizio dell'emergenza sale a 140.195, mentre sono 1.461.611 i tamponi complessivamente analizzati. Il dato dei guariti oggi supera quello dei nuovi positivi: sono 2.344, con il totale dei guariti in Campania dall'inizio della pandemia che sale a 35.957.

78 i decessi legati al coronavirus riportati nel bollettino odierno dell'Unità di crisi della Regione Campania. Il numero, specifica la stessa unità di crisi, non è relativo ai decessi avvenuti nella sola giornata di ieri ma si tratta di decessi avvenuti tra il 20 e il 23 novembre. Il totale dei deceduti in Campania dall'inizio dell'emergenza coronavirus sale così a 1.387.

201 i posti letto di terapia intensiva occupati da pazienti Covid. Per il secondo giorno consecutivo il dato non registra variazioni. Sono 656 i posti letto di terapia intensiva disponibili su base regionale in Campania. I posti letto di degenza occupati da pazienti Covid in Campania sono 2.274 su un totale di 3.160 posti disponibili tra posti letto Covid e offerta privata.