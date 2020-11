Zona rossa e arancione, Speranza rinnova misure per Bolzano e tre Regioni

(Fotogramma)

Misure rinnovate fino al 3 dicembre per la provincia di Bolzano, zona rossa, e per 3 regioni arancioni. l ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato una nuova ordinanza con cui si rinnovano le misure restrittive relative alla Provincia autonoma di Bolzano e alle Regioni Basilicata, Liguria e Umbria. L'ordinanza è valida fino al 3 dicembre 2020 - si legge in una nota del ministero - ferma restando la possibilità di nuova classificazione prevista dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020.