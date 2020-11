Covid Veneto, Zaia: "Nuova ordinanza anti assembramenti"

Entrerà in vigore a mezzanotte la nuova ordinanza anti assembramenti della Regione Veneto presentata oggi dal presidente Luca Zaia. "Abbiamo introdotto nuove misure che guardano molto al tema degli assembramenti, ma è in linea con la precedente", ha spiegato Zaia nel consueto punto stampa in diretta Facebook. La nuova ordinanza sarà valida fino al 4 dicembre "in tempo con il nuovo Dpcm", ha aggiunto il governatore veneto, sottolineando che "nel frattempo, se potessimo avere un calo dei parametri, potremmo intervenire per un minimo di allentamento soprattutto per le attività che stanno soffrendo".