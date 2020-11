Maltempo, nubifragio a Palermo

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Palermo nella morsa del maltempo. Sono state chiuse a causa della pioggia battente le due corsie laterali della circonvallazione, all'altezza di viale Lazio. Lo comunica la Protezione civile comunale, raccomandando di procedere con prudenza. Disagi e allagamenti anche in provincia a Termini Imerese, dove strade e magazzini sono stati invasi dall'acqua. Il centralino dei vigili del fuoco è stato preso d'assalto. Due guasti di rilevante entità si sono registrati agli impianti di pubblica illuminazione della zona di Mondello-Valdesi e di quella compresa fra viale Strasburgo, via Ausonia e via Resuttana, in quest’ultimo caso per un problema alla rete Enel. "Sulle criticità hanno inciso fortemente le condizioni meteo avverse e la pioggia incessante, provocando disservizi soprattutto negli impianti più datati", spiegano da Amg Energia. I tecnici dell'azienda che gestisce gli impianti di illuminazione e la rete metano della città sono al momento impegnati in numerose attività di verifica e riattivazione di impianti in varie zone della città. Le situazioni più critiche a Mondello e nella zona di viale Strasburgo. A Mondello le piogge e gli allagamenti hanno provocato il guasto della cabina primaria di media tensione denominata 'Valdesi' e la disattivazione dei due circuiti Palme-Colombo che alimentano gli impianti della zona. Stasera rimarranno spenti gli impianti della zona di lungomare Cristoforo Colombo, di viale delle Palme, di viale Principe Umberto, di viale Principessa Mafalda, di viale Principessa Iolanda, di viale Principessa Giovanna e traverse. "In considerazione dell’allerta meteo diramato per oggi, Amg Energia ha attivato immediatamente tutte le procedure previste in questi casi, con il rafforzamento delle squadre in servizio e il monitoraggio delle zone più critiche - sottolinea il presidente di Amg Energia, Mario Butera -. Domani mattina a Mondello verranno immediatamente avviati gli interventi di riparazione".

Un guasto di pertinenza Enel, invece, ha spento la cabina di pubblica illuminazione 'Collodi' e gli impianti alimentati della vasta zona compresa fra viale Strasburgo, via Ausonia, via Resuttana, via Valdemone e traverse. Al momento rimangono spenti circa 450 punti luce. I lavori di riparazione da parte del personale Enel sono in corso.