Roma, audio rapporto vigili: a che punto è l'indagine interna

Sono diversi i punti che l'indagine interna della Polizia Locale tuttora aperta punta a chiarire in relazione all'audio arrivato con una segnalazione anonima a fine estate al comando generale che contiene la registrazione di un rapporto sessuale tra due vigili. Obiettivo degli accertamenti in corso è sia stabilire la provenienza del file audio che dove e come sia avvenuta la registrazione: capire dunque se realmente il fatto sia avvenuto realmente in un'auto di servizio durante il turno di lavoro e come questa registrazione sia stata captata, con quali mezzi. Una doppia indagine, dunque, che corre anche sull'aspetto disciplinare. In via cautelativa, in attesa della fine degli accertamenti, i due agenti sono stati distaccati in due differenti gruppi. Al momento, a quanto si apprende, entrambe le indagini sono in corso e se emergeranno profili illeciti verrà informata la procura per gli aspetti di competenza.