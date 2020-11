Audio vigili urbani Roma, in Procura denuncia anonima

(Ftogramma)

E’ arrivata in Procura a Roma una denuncia anonima con allegate due pennette usb in relazione alla vicenda dell’audio che conterrebbe un rapporto sessuale avvenuto tra due vigili urbani in servizio a Roma. Gli inquirenti stanno valutando eventuali profili penali sul caso oggetto già di un’indagine interna alla Polizia Locale dopo una segnalazione anonima arrivata ad agosto al comando generale.

L’indagine interna punta a ricostruire la provenienza del file audio e come sia stata effettuata la registrazione e capire eventualmente se la vicenda sia avvenuta effettivamente in un’auto di servizio durante il turno di lavoro.