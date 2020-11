Caos procure, al via udienza preliminare a Perugia per Palamara

dall’inviata Assunta Cassiano

Ha preso il via questa mattina l’udienza preliminare, davanti al gup di Perugia Piercarlo Frabotta, per l'ex pm romano Luca Palamara, indagato per corruzione. Oltre che per l'ex presidente dell'Anm, nel procedimento, è stato chiesto il rinvio a giudizio anche per Adele Attisani, l'imprenditore Fabrizio Centofanti e Giancarlo Manfredonia.

All’udienza, che si svolge nel centro congressi Capitini di Perugia, oltre ai pm titolari dell’inchiesta, Gemma Miliani e Mario Formisano, è presente anche il procuratore capo Raffaele Cantone.

I pm di Perugia accusano l'ex consigliere del Csm, rimosso lo scorso 9 ottobre dall’ordine giudiziario e oggi presente all’udienza, insieme ad Attisani e Centofanti di corruzione, mentre Giancarlo Manfredonia, titolare di un'agenzia di viaggi, di favoreggiamento.

Viaggi a Londra, Dubai e Ibiza, soggiorni, lavori di ristrutturazione e anche un trattamento di bellezza: sono questi alcuni degli episodi di corruzione contestati a Palamara, all'amica Adele Attisani e all'imprenditore Fabrizio Centofanti. A Palamara, all'epoca dei fatti consigliere del Csm, i pm umbri contestano anche un viaggio a Madrid insieme con un familiare per assistere alla partita Real Madrid-Roma di Champions League dell'8 marzo 2016, per il quale Centofanti avrebbe versato oltre 1.300 euro.

L'imprenditore inoltre, avrebbe pagato lavori per diverse decine di migliaia di euro tra il 2013 e il 2017, nell'appartamento romano di Attisani, ritenuta dai pm umbri "istigatrice delle condotte delittuose e beneficiaria in parte delle utilità", tra cui interventi edili, opere di impermeabilizzazione delle terrazze e la realizzazione di una veranda.

A Giancarlo Manfredonia, titolare di un'agenzia di viaggi, nell'atto di conclusione delle indagini, i pm di Perugia contestano di aver fornito ''false informazioni e documentazione artefatta al Nucleo di Polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza di Roma che stava procedendo a far luce sui viaggi organizzati da Centofanti presso la sua agenzia, in modo da aiutare quest'ultimo e Palamara ad eludere'' le indagini.