Catanzaro, donna uccisa a coltellate: confessa 36enne

Sergio Giana, 36enne originario di Badolato (Cz), ha confessato di essere l’autore dell’omicidio di Loredana Scalone, 51enne di Soverato e originaria di Girifalco, assassinata con 15 coltellate e ritrovata fra gli scogli a Stalettì, in provincia di Catanzaro. L’uomo, sposato, ha ammesso di aver ucciso la donna con cui aveva una relazione nel corso di un interrogatorio davanti al sostituto procuratore Anna Chiara Reale, al termine del quale è stato fermato per omicidio, con l'aggravante di averlo commesso nei confronti di una persona a lui legata da relazione affettiva, per motivi abbietti e con premeditazione, ma anche per occultamento di cadavere.

L’assassinio sarebbe avvenuto lunedì, giorno in cui la donna è scomparsa, poi Giana sarebbe tornato sul luogo del delitto per nascondere il cadavere e cancellare le sue tracce dalla scena del delitto.