Coronavirus Lombardia, 5.173 contagi e 155 morti: il bollettino

(Fotogramma)

Sono 5.173 i nuovi contagi da Coronavirus in Lombardia secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 155 morti che porta il totale a 21.005. Nelle ultime 24 ore sono stati 42.063 i tamponi processati. Numeri che portano il rapporto tra nuovi casi e tamponi al 12,2%. In Lombardia calano i ricoveri per Covid-19 e ci sono oltre 15mila guariti nelle ultime 24 ore. Secondo gli ultimi dati della Regione, sono 15.749 i dimessi dagli ospedali e i "negativizzati". In terapia intensiva i posti letto occupati aumentano di 10 unità rispetto a ieri per un totale di 942 posti; per quanto riguarda gli altri reparti, i posti letto occupati da malati Covid diminuiscono a 8.114 (-246). I morti sono 155 e portano il totale a 21.005.

Degli oltre 5mila nuovi positivi in Lombardia oggi, quasi la metà sono in provincia di Milano, dove si registrano ancora 2.261 casi. A Milano città, scendono a 517. I numeri sono in calo anche nelle altre province, comprese quelle più colpite: Como conta 376 positivi, Monza 369 e Varese 463. A Brescia i nuovi casi sono 391, a Bergamo 153. A Cremona ci sono 119 positivi al Covid, a Lecco 149 e a Lodi 125. A Mantova sono 139, a Sondrio 177 e a Pavia 307.