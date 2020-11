Covid Campania, 2.815 nuovi casi: il bollettino

Fotogramma

Sono 2.815 i nuovi contagi da Coronavirus in Campania secondo il bollettino reso noto oggi. 23.130 i tamponi esaminati nelle ultime 24 ore: la percentuale di tamponi positivi sul totale dei tamponi esaminati è pari al 12,1%. Il totale dei positivi in Campania dall'inizio dell'emergenza sale a 143.010, mentre sono 1.484.741 i tamponi analizzati. Più guariti che nuovi casi per il secondo giorno consecutivo nella regione: sono 3.471 infatti i nuovi guariti per un totale di 39.428 da inizio epidemia.

Il bollettino odierno della Regione Campania riporta 47 nuovi decessi, specificando però che si tratta di persone decedute tra il 7 e il 24 novembre. Il totale dei deceduti in Campania dall'inizio della pandemia sale a 1.434.

E sono 192 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva in Campania, 9 in meno rispetto al dato di ieri, su 656 posti letto di terapia intensiva disponibili su base regionale. I posti letto di degenza occupati da pazienti Covid sono 2.282, +8 rispetto a ieri. Sono 3.160 i posti letto di degenza disponibili in Campania tra posti letto Covid e offerta privata.