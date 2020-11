Covid Toscana, 986 nuovi casi: il bollettino di oggi

(Foto Fotogramma)

"Buongiorno, sono 986 i nuovi casi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Toscana su 14.843 tamponi molecolari e 3.027 test rapidi effettuati. È una buona notizia, come quella della nascita di un nuovo toscano all'ospedale di Prato. Tanti auguri alla mamma e al babbo. Grazie alle nostre ostetriche che mai si sono fermate in questi mesi difficili. Toscana, avanti coraggio!". Lo scrive su Facebook il presidente della Toscana, Eugenio Giani, anticipando il dato dei nuovi casi di positività al coronavirus nella regione.