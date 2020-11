Fazzoletti rosa e scontrini su lavoro non pagato, flash mob 'Non una di meno'

Fazzoletti rosa sopra le mascherine e cartelli con gli scontrini dell’infinito lavoro non pagato delle donne. E' il flash mob organizzato da ‘Non una di meno’ davanti a Montecitorio in occasione della giornata contro la violenza sulle donne. Lavoratrice single con figlio 3290 euro per spese asilo, trasporti e spese eco/mammo, transazione non eseguita, si legge su uno degli scontrini stampigliato su un cartello.

‘’Presentiamo il conto al governo. Un conto salatissimo perché anche la gestione di questa pandemia si è retta sul lavoro gratuito delle donne’’, ha scandito una delle organizzatrici del sit in spiegando la protesta degli scontrini.

Non solo. In una giornata segnata da altri due femminicidi, a Padova e a Catanzaro, "siamo qui davanti al Parlamento - sottolinea Marta di 'Non una di meno' - per ricordare i dati drammatici della violenza maschile sulle donne, numeri che sono aumentati vertiginosamente durante la pandemia. Ma siamo qui per sottolineare che anche i costi nascosti della pandemia che si sono riversati sulla vita delle persone per la maggior parte sono ricaduti sulle donne che hanno visto un aumento vertiginoso del lavoro di cura’’.