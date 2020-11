Gessica Notaro: "Aspetto Cassazione per dire ciò che penso"

(Foto Fotogramma)

"Aspetto la conclusione dell'iter giudiziario, la Cassazione, per poi esprimere, fino in fondo, il mio pensiero. Oggi è una importante giornata". E' quanto detto da Gessica Notaro, sfregiata con l'acido dal suo ex fidanzato il 10 gennaio 2017, e riferito all'Adnkronos dal suo avvocato Fiorenzo Alessi.

"Oggi è la giornata contro la violenza sulle donne - ha spiegato il legale - e Gessica questa violenza l'ha sperimentata davvero sulla propria pelle, ha sacrificato la sua faccia, il suo volto. Per questo è importante capire fino in fondo cosa significhi essere contro la violenza contro la donna, non deve rimanere solo una frase ormai sempre più ricorrente".