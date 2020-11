Lutto per Iva Zanicchi, è morto il fratello

(Fotogramma)

''Ciao fratello mio, ti ho amato come un figlio''. Così Iva Zanicchi su Instagram annuncia la morte di suo fratello, probabilmente per Covid, postando una foto che li ritrae assieme. La stessa cantante, dopo aver contratto il Coronavirus aveva affermato a 'La Stampa' che ''il virus è entrato in casa e ci ha infettati tutti alla cresima del nipote di mia sorella'' e aveva raccontato che lei stava meglio, ma anche i fratelli si erano infettati e aveva ammesso di essere preoccupata per il fratello ancora ricoverato e cardiopatico.