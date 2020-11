Il tutorial sexy per la spesa a Detto Fatto, "sembra un film porno"

In tv, su Raidue, spunta il tutorial trash su come fare la spesa. Le istruzioni? Portare il carrello con una camminata da modella attraverso le corsie del supermercato, che diventano un palcoscenico. Quindi, con un tocco più intrigante, per prendere un prodotto dallo scaffale si può alzare il ginocchio. E' il vademecum trasmesso ieri da 'Detto Fatto', il contenitore di Raidue. Le istruzioni glamour comprendono anche indicazioni relative situazione che preveda la caduta di un prodotto a terra: "Mi accovaccio con un ginocchio un pochino più piegato dell'altro -dice l'insegnante- e mantenendo le gambe chiuse, quindi non vado a divaricare le gambe e a rendere la situazione più volgare. Porto la spalla leggermente in diagonale allungando la linea del braccio fino alle unghie, prendo il prodotto e alzando un pochino il sedere...".

I video rimbalzano sui social grazie in particolare al profilo Twitter di Trash Italiano e scatenano una valanga di commenti. "Sembrano quelle situazioni equivoche da commedia sexy anni 80", commenta un utente. "La musichetta da soft porn anni settanta ovviamente a sottolineare il tutto. In un momento del genere, con i problemi giganti di violenza sulle donne e di mancanza generale di rispetto che si accentuano. Da sanzione e basta. Perché non è nemmeno divertente è solo squallido", scrive un'altra persona, con un tweet approvato da centinaia di utenti.