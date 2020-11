Violenza donne, Papa: "Fare di più per la loro dignità"

(Afp)

Il Papa, nella Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, alza nuovamente la voce a difesa della loro dignità. "Troppo spesso - la denuncia via tweet - le donne sono offese, maltrattate, violentate, indotte a prostituirsi... Se vogliamo un mondo migliore, che sia casa di pace e non cortile di guerra, dobbiamo tutti fare molto di più per la dignità di ogni donna".