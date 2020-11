Zaia: "Covid è una guerra, ne usciremo ad aprile"

(Afp)

"Fino ad aprile avremo un periodo di 'montagne russe'" per quanto riguarda il Covid in Italia. E' quanto ha detto il governatore della Regione Veneto Luca Zaia oggi a proposito dell'emergenza Coronavirus. Poi "diventerà più 'familiare' gestire questi flussi: per arrivare poi al vaccino e alla bella stagione, che farà calare di certo i numeri dell'epidemia. E finire con la vaccinazione entro il 2021 sarebbe già un grande successo". Quindi il governatore ha annunciato che "vista la situazione in Veneto", nelle ultime 24 ore ci sono stati 76 morti, "saranno possibili ulteriori misure restrittive come le micro zone rosse. Nel frattempo con un numero di positivo in aumento ad Auronzo di Cadore, nel bellunese, sarà fatta una campagna di tamponi a tappeto". "Nessuno di noi, e nemmeno i virologi hanno mai visto una pandemia: l'hanno studiata, ma non l'hanno mai affrontata davvero. E siamo come in guerra: 3.500 persone morte non sono 'il nulla'", dice a proposito delle vittime in Regione da inizio pandemia, "e poi serve rispetto per le persone e per la vita". E il governatore del Veneto ha anche tenuto a sottolineare : "Noi abbiamo rimandato a casa dei centenari guariti e lo diciamo con orgoglio: questi vecchi sono quelli che hanno fatto grande la nostra comunità".